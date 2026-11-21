Ankara’nın Beypazarı ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı fırsatı sunuluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Beypazarı Aile Yaşam Merkezi ile Beypazarı Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek TYT deneme sınavına, 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar katılabilecek.
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Hedeflerine Bir Adım Daha Yaklaşacaklar
Öğrencilerin sınav öncesinde kendilerini denemelerine ve eksiklerini görmelerine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik için tüm 12. sınıf ve mezun öğrenciler davet edildi.
Belediyenin duyurusunda sınavın tarihi, saati ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.
Muhabir: Şevval Ateş