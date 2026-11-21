Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin eğitim tarihinde yeni bir sayfa açıldı: Harf İnkılabı

Palamut Sezonun Yıldızı Oldu! Kasım 2026 Balık Fiyatları Belli Oldu

Belediyenin duyurusunda sınavın tarihi, saati ve başvuru koşullarına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Öğrencilerin sınav öncesinde kendilerini denemelerine ve eksiklerini görmelerine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlik için tüm 12. sınıf ve mezun öğrenciler davet edildi.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz deneme sınavı fırsatı sunuluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Beypazarı Aile Yaşam Merkezi ile Beypazarı Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek TYT deneme sınavına, 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar katılabilecek.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.