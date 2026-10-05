Ankara'nın önemli tarım merkezlerinden Beypazarı, yerel yönetimler düzeyinde gıda güvenliği ve tarımsal kalkınma odaklı önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonu temsilcileri, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ile bir araya gelerek yürütülen projeleri ve geleceğe dönük iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Tarım Ve Gıda Güvenliğinde Ortak Müzakere

Beypazarı Belediyesi tarafından kamuoyuna duyurulan resmi bilgilendirmeye göre temasta; güvenilir gıdaya erişim, yerel üreticilerin desteklenmesi ve saha denetimlerinin etkinliği gibi hayati konular masaya yatırıldı.

Görüşmede komisyon üyelerine yürütülen yerel çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Özer Kasap, belediye olarak halk sağlığını koruma hususunda tavizsiz bir tutum sergilediklerini vurguladı.

"Gıda Güvenliğini Ve Sektörel Denetimleri Çok Önemsiyoruz"

İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim mekanizmalarını aralıksız işlettiklerini belirten Başkan Özer Kasap, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediye bünyesinde farklı iş kollarında düzenli denetimler gerçekleştiriyor, özellikle vatandaşlarımızın sofrasına ulaşan gıdaların güvenliği ile tarımsal üretimin niteliğine büyük önem veriyoruz."

Konuk heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Kasap, TBB Tarım ve Gıda Güvenliği Çalışma Komisyonunun hayata geçireceği tüm sektörel projelerin kent ve ülke tarımı adına hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni etti.