Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye genelinde sürdürülen sağlık taramaları, kronik hastalık takipleri ve yerli üretim vizyonuna ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Koruyucu tıp uygulamalarının önemine vurgu yapan Bakan Memişoğlu, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren tarama sonuçlarını ve geleceğe dönük sağlık stratejilerini kamuoyuyla paylaştı.

44 Milyon Kişiye Kronik Hastalık Taraması

Sağlık sisteminin merkezine koruyucu hekimliği koyduklarını ifade eden Bakan Kemal Memişoğlu, son 24 aylık süreçte ulaşılan kapsayıcı rakamları aktardı.

Gerçekleştirilen saha çalışmaları ve sağlık kuruluşu takipleriyle 44 milyon vatandaşın kronik rahatsızlık muayenesinin yapıldığını bildiren Memişoğlu, erken tanının hayat kurtaran gücüne dikkat çekti.

Yapılan kapsamlı taramalar sayesinde risk grubundaki yaklaşık 13 milyon vatandaşın rahatsızlığı henüz başlangıç aşamasındayken teşhis edildi. Erken müdahale imkanı sağlayan bu tespitlerin ardından ilgili kişilerin tedavi planlamaları vakit kaybetmeksizin uygulamaya konuldu.

"İlaç Ve Tıbbi Teknolojide Yerli Üretim Hedefliyoruz"

Toplum sağlığını korumanın yanı sıra sağlıkta tam bağımsızlık vizyonuna değinen Memişoğlu, Türkiye'nin kendi öz kaynaklarıyla üretim yapmasının stratejik bir öncelik olduğunu belirtti.

İhtiyaç duyulan medikal altyapıya ilişkin hedefleri sıralayan Sağlık Bakanı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhtiyacımız olan ilaçları, tıbbi cihazları ve sağlık teknolojilerini kendi ülkemizde geliştirmek ve üretmek istiyoruz. Bu alandaki dışa bağımlılığı azaltarak yerli ve milli imkanlarımızı en üst seviyeye çıkaracağız."

Yaşam Kalitesi İçin 5 Altın Kural

Hastalıklar ortaya çıkmadan önce tedbir almanın bireysel sorumluluk gerektirdiğini hatırlatan Bakan Memişoğlu, vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları yönünde çağrıda bulundu.

Sağlıklı bir toplum için temel ilkeleri sıralayan Memişoğlu, "Tütün ve tütün ürünlerinden uzak duracağız, hareketli bir yaşam süreceğiz, sporu hayatımızın parçası kılacağız, dengeli besleneceğiz ve periyodik sağlık kontrollerimizi asla ihmal etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.