Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2026 Cuma günü için hazırlanan hutbenin konusu “Dijital Mecrada Ahlak” oldu. Türkiye genelindeki camilerde okunan hutbede sosyal medya kullanımı, dijital ortamda ahlaki sorumluluklar, yanlış bilgi paylaşımı ve çocukların internet ortamındaki tehlikelerden korunması ele alındı.

Hutbede, teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği belirtilirken dijital platformların kontrolsüz kullanımının bireysel ve toplumsal ilişkiler üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

Diyanet'ten çocuklar ve gençler için dijital dünya uyarısı

Diyanet, sosyal medyada geçirilen uzun saatlerin çocukların dikkatini dağıtabileceğini, günlük yaşamdan uzaklaşmalarına ve zamanlarını verimsiz kullanmalarına neden olabileceğini belirtti.

Özellikle anne ve babalara seslenilen hutbede, çocukların dijital dünyanın risklerinden korunmasının yalnızca ailelerin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere dikkat!

Hutbede, dijital ortamlarda doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmasının yol açabileceği sorunlar da gündeme getirildi.

Sosyal medyada yapılan yorumların, paylaşımların ve kullanılan ifadelerin sonuçlarının düşünülmesi gerektiği belirtilirken, gerçek hayatta geçerli olan ahlaki sorumlulukların dijital dünyada da korunması istendi.

Ayrıca sosyal medyanın beğenilme arzusu, gösteriş ve tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkilerine değinildi. Dijital ortamlarda kimliğin gizlenebilmesinin hakaret, iftira ve yalan gibi davranışları meşrulaştırmadığı hatırlatıldı.

Telefon ekranları aile içi iletişimi de etkiliyor

Cuma hutbesinin dikkat çeken bölümlerinden biri de akıllı telefonların günlük yaşamda kapladığı yere ilişkin değerlendirme oldu.

Diyanet, ekran başında geçirilen zamanın aile içindeki sohbetleri, birlikte geçirilen anları ve yüz yüze iletişimi olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.

Hutbede, dijital teknolojilerden tamamen uzaklaşmak yerine bu imkanların bilinçli, ölçülü ve sorumlu biçimde kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Ailelere bilinçli teknoloji kullanımı çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı, çocukların ve gençlerin dijital ortamlardaki olumsuzluklardan korunması için ailelerin yol gösterici rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Hutbede sosyal medyanın doğru bilgiye ulaşmak, faydalı içerikleri paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kullanılması gerektiği mesajı verildi.