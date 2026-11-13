Ankara'da hafta sonu dışarı çıkmayı planlayan vatandaşları yağışlı bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14-15 Kasım 2026 tarihlerine ilişkin tahminlerine göre başkentte cumartesi ve pazar günü sağanak yağış etkili olacak. Hafta sonunun ikinci gününde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Ankara'da cumartesi hava nasıl olacak?

14 Kasım Cumartesi günü Ankara'da sağanak yağış tahmin ediliyor. Günün en düşük sıcaklığının 11, en yüksek sıcaklığının ise 17 derece olması bekleniyor. Yağış ihtimali nedeniyle hafta sonu planı yapan vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Ankara'da pazar günü sıcaklık düşüyor

15 Kasım Pazar günü de başkentte sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 10, en yüksek 15 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi günü 17 dereceye kadar çıkması beklenen sıcaklığın pazar günü 15 dereceye gerilemesiyle birlikte Ankara'da daha serin bir hava hissedilecek.

Ankara'da yeni haftada hava nasıl olacak?

Meteorolojinin beş günlük tahminine göre 16 Kasım Pazartesi günü Ankara'da yağışın yerini parçalı bulutlu havaya bırakması bekleniyor. Ancak sıcaklıklardaki düşüş devam edecek. Pazartesi günü en yüksek sıcaklığın 12, salı günü ise 13 derece olacağı öngörülüyor.

Başkentte hafta sonu dışarı çıkacak vatandaşların güncel meteorolojik tahminleri takip etmeleri, yağmur ve serin havaya karşı hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

Ankara hafta sonu hava durumu

14 Kasım Cumartesi

17°C

En düşük 11°C · Sağanak

15 Kasım Pazar

15°C

En düşük 10°C · Sağanak