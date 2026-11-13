TÜİK, Eylül 2026 dönemine ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat üretimi yıllık yüzde 6,3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde; bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 8,9 azaldı.

Eylül ayında inşaat üretimi aylık yüzde 2,7 azaldı. Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,3 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4 azaldı.