İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklaması paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında, 'Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan tüm Devlet ve Hükümet Başkanlarına en derin şükranlarımı sunuyorum. Uluslararası alanda büyük sınamaların yaşandığı bir dönemde, bir araya gelmeniz ve mesajlarınızı bizzat iletmeniz özel bir önem taşıyor. Burada bulunmanız, iklim eylemine yönelik siyasi taahhüdünüzü ve karşı karşıya olduğumuz sınamaların iş birliğiyle üstesinden gelebileceğimize olan inancınızı ortaya koymuştur' ifadelerini kullandı.

Zirveye katkı sunan ülkelere, uluslararası kuruluşlara ve paydaşlara teşekkür eden Erdoğan, 'Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılına girdiğimiz bu dönemde, gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişleri, iklim değişikliğiyle mücadele etmenin hem bilimsel hem de ahlaki bir zorunluluk olduğunu yeniden teyit etmiştir. Sorumluluğumuz; yaşamları halihazırda etkilemiş olan tüm insanlara, gelecek nesillere ve gerek toplumlarımızın gerekse ekonomilerimizin bağlı olduğu dünyamıza kadar uzanmaktadır' dedi.

'GÖRÜŞMELERDE ORTAYA ÇIKAN GENİŞ ORTAK ZEMİN BENİ CESARETLENDİRDİ'

Erdoğan, zirvede ele alınan konulara ilişkin, 'Görüşmelerde ortaya çıkan geniş ortak zemin beni cesaretlendirdi. Ülkeler Antalya'ya farklı deneyimler, öncelikler ve ulusal koşullarla geldiler; bununla birlikte, bu farklılıklar ortak bir zemin tesisine engel olmadı. Bu ortam, COP31 boyunca ve sonrasında devam edecek diyalog ve iş birliği için kıymetli bir temel oluşturmaktadır. Bu ortak zeminin COP31 Eylem Gündemi'nin önceliklerine yansıtılmış olması özellikle cesaret vericidir. Zirve sırasında düzenlenen üst düzey etkinlikler, elektrifikasyon, uygulama, yeşil sanayileşme, dayanıklılık, sıfır atık ve iklim finansmanı konularının etraflıca tartışılmasına imkan sağladı' ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan doğal afetler ve can kayıplarına da değinen Erdoğan, iklim risklerine karşı erken uyarı sistemlerinin güçlendirilmesi, risklere en fazla maruz kalan toplulukların korunması ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarının artırılmasının önemini vurguladı.

'COP31, UYGULAMA ODAKLI BİR COP OLARAK TASARLANDI'

İklim finansmanına erişimin önemine dikkati çeken Erdoğan, 'COP31 Zirvesi ayrıca, en çok ihtiyaç duyanlar için finansmana erişimin önemini vurgulamış; bu nedenle 'İklim Uygulama Köprüsü' büyük destek görmüştür. Mekanizmanın amacı, ülkeler, finans kuruluşları ve taraflar arasında daha yakın iş birliği yoluyla mevcut taahhütleri somut sonuçlara dönüştürmek ve uyum, direnç ve sürdürülebilir kalkınma konularında ülkelerin önderliğinde yürütülen eylemlere destek sağlamaktır' dedi.

Erdoğan, açıklamasının devamında, 'COP31, uygulama odaklı bir COP olarak tasarlandı. Bu doğrultuda, '35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'ne verilen destekten memnuniyet duyuyorum. Zirve boyunca pek çok lider elektrifikasyonun sunduğu fırsatları dile getirdi ve birçok ülke şimdiden bu girişimin bir parçası oldu. Ülkelerin kendi ihtiyaç ve önceliklerine uygun yollar izleyerek elektrifikasyonu yaygınlaştırmaları, enerji güvenliğine ve kalkınmaya katkıda bulunabilecektir' ifadelerini kullandı.

COP31 Eylem Gündemi kapsamında uygulamaya daha fazla siyasi önem kazandırmayı ve hükümetlerle paydaşları ortak çözümler etrafında buluşturmayı amaçladıklarını belirten Erdoğan, Paris Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik iş birliğinin güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.

TÜRKİYE VE AVUSTRALYA ARASINDAKİ ORTAKLIK

Türkiye ile Avustralya arasındaki iş birliğine de değinen Erdoğan, 'Türkiye ile Avustralya arasındaki ortaklık, çok taraflılığa duyulan güvenin bir ifadesidir. Birbirlerinden coğrafi olarak uzak; farklı koşullar ve sınamalara sahip ülkeleri bir araya getiren bu model, ortak bir amaç doğrultusunda iş birliği yapmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu ortaklıktan ve özellikle Pre-COP ev sahipleri Tuvalu ve Fiji başta olmak üzere Pasifik Ada ülkelerinin COP31 sürecine katılımlarından memnuniyet duyuyorum' dedi.

Sürdürülebilir uygulamaların toplumun tüm kesimlerinin katılımını gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, hükümetlerin yanı sıra işletmelerin, finans kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplumun da iklim hedeflerine ulaşılmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

'1,5 SANTİGRAT DERECE HEDEFİNİ ULAŞILABİLİR KILALIM'

Erdoğan, devam eden müzakerelere ilişkin ise 'Devam eden müzakerelerde, tüm Tarafları Liderler Zirvesi'nin yapıcı ruhunu sürdürmeye teşvik ediyorum. Antalya'da sergilenen siyasi taahhüt, Paris Anlaşması kapsamında yürütülecek çalışmalar bakımından cesaret verici niteliktedir. Bu kararlılığımızı sürdürerek, uygulama yönündeki çabalarımızı devam ettirelim ve 1,5 santigrat derece hedefini ulaşılabilir kılalım' dedi.