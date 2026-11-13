Rockstar Games’in yeni oyunu GTA 6, çıkışına günler kala teknoloji ve oyun dünyasının gündemine oturdu. Henüz resmi çıkışını yapmayan oyun, yüksek depolama ihtiyacı ve ön indirme yoğunluğuyla internet altyapılarını zorlamaya başladı.

212 GB’a kadar depolama alanı gerektirdiği belirtilen oyunun ön indirme sürecinin 10 Kasım’da başlamasıyla birlikte bazı ülkelerde internet trafiğinde dikkat çekici artışlar yaşandı.

İNGİLTERE’DE İNTERNET HIZLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

İngiltere merkezli internet sağlayıcısı YouFibre, GTA 6’nın ön indirme sürecindeki yoğunluk nedeniyle bazı müşterilerinin internet bağlantı hızlarında düşüş yaşandığını açıkladı.

Oyuncuların büyük boyutlu oyun dosyalarını aynı dönemde indirmeye başlaması, ağ trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

ALMANYA’DA OYUN TRAFİĞİ 10 KATINA ÇIKTI

Almanya’da faaliyet gösteren internet sağlayıcısı 1&1 de oyun servislerine yönelik bağlantı trafiğinde olağan dışı artış yaşandığını bildirdi.

Şirketin açıklamasına göre oyun servislerine yönelik internet trafiği normal seviyelerin yaklaşık 10 katına ulaştı.

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Rockstar Games’in merakla beklenen yapımı GTA 6’nın 19 Kasım’da oyuncularla buluşması bekleniyor. Ön indirme sürecinde yaşanan yoğunluk, oyunun çıkışından önce bile ne kadar büyük bir ilgi gördüğünü ortaya koydu.