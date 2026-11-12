Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Ümit Milli Takım, Rize’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Rize Dernekleri Federasyonu tarafından paylaşılan afişle duyurulan karşılaşma, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 19.00’da Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak.
Rakip Çekya, hedef Avrupa Şampiyonası finalleri
Karşılaşma, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu kapsamında oynanacak. Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Millî Takım, Çekya karşısında tur avantajı elde etmek için mücadele edecek.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 17 Kasım Salı günü Çekya'nın Hradec Králové kentindeki Finep Arena'da oynanacak. Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazanacak.
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Rize’de milli maç heyecanı yaşanacak
Rize Dernekleri Federasyonu Ankara da yayımladığı afişle futbolseverleri milli heyecana davet etti. Karadeniz'de oynanacak karşılaşmada genç millî futbolcuların tribün desteğiyle sahaya çıkması bekleniyor.
Rize Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ali Çelik de vatandaşları aileleriyle birlikte tribünleri doldurmaya çağırdı