Yapay zeka ve yarı iletken sektörünün öncü şirketi Nvidia'nın kurucusu ve uzun yıllardır CEO'luk görevini yürüten Jensen Huang, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şirket yönetim kurulunun sabah saatlerinde gerçekleştirdiği acil çevrimiçi toplantının ardından yapılan resmi açıklamayla, Huang’ın yerine vekaleten şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress'in atandığı bildirildi. Nvidia, kalıcı liderlik pozisyonu için hem şirket içinden hem de dışından adayların değerlendirildiğini açıkladı.

Krizin Arka Planı ve Uluslararası Boyutu

63 yaşındaki Huang'ın istifasına giden süreç, evlilik dışı ilişkisinin kamuoyuna yansımasıyla başladı. Bizzat Huang tarafından da kabul edilen bu ilişkinin odağındaki Alice Huang'ın, casusluk şüphesiyle Çinli güvenlik yetkililerinin bilgisi dahilinde Pekin'de bulunması konuya uluslararası bir boyut kazandırdı.

Bununla birlikte New York Times gazetesinde yer alan haberde, Jensen Huang'ın şirket bünyesindeki bir başka Nvidia yöneticisiyle de ilişki yaşadığı iddiasının ortaya atılması şirket içindeki yönetim krizini derinleştirdi.

Finans Piyasalarında Sert Tepki ve Not İndirimleri

Yönetim krizi ve istifa haberi Wall Street ve teknoloji piyasalarında geniş yankı buldu:

Bernstein'dan Not İndirimi: Bernstein Research Kıdemli Analisti ve Genel Müdürü Stacy Rasgon, ikinci ilişki iddiasının ardından yaşanan belirsizliğe dikkat çekerek Nvidia için not indirimine gittiklerini duyurdu. Rasgon, piyasadaki mevcut tabloyu "Sirki çadırın dışından izlemeyi tercih ederim" sözleriyle değerlendirdi.

Kurumsal Tavsiyeler Değişiyor: Bernstein'ın bu hamlesiyle birlikte Morgan Stanley ve Baird gibi önde gelen finans kuruluşları da Nvidia hisselerine yönelik olumsuz tavsiyede bulunan kurumlar arasına katıldı.

Piyasa uzmanları, yaşanan gelişmelerin Nvidia'nın kurumsal başarısı ile CEO'nun kişisel konumu arasındaki hassas dengeyi gözler önüne serdiğini ve şirketin halihazırda net bir halef planının bulunmadığını ortaya koyduğunu ifade ediyor.