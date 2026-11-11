Bakanlığın açıklamasında Darçiyev'in ani şekilde yaşamını yitirdiği belirtilirken, diplomatın ölümü Rusya diplomasi çevrelerinde üzüntüyle karşılandı.

2025 YILINDA WASHINGTON GÖREVİNE ATANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Mart 2025'te Washington Büyükelçiliği görevine getirilen Darçiyev, daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığında Kuzey Amerika ve Kuzey Atlantik dairelerinde görev yaptı.

Deneyimli diplomat, ABD'den önce Rusya'nın Kanada Büyükelçisi olarak da görev yürüttü.

ABD-RUSYA GÖRÜŞMELERİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ

Darçiyev, Şubat 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-ABD görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık etmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Darçiyev'i deneyimli bir yönetici, başarılı diplomat ve ABD ilişkileri konusunda uzman bir isim olarak nitelendirdi.