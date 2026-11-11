İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik fabrikasında yaşanan ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Patlamanın ardından gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Aralarında firmanın yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de bulunduğu şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
18 kişinin hayatını kaybettiği facianın ardından yürütülen soruşturmada, fabrika yönetiminden sorumlu isimlerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin adli süreci başladı. Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından haklarında nasıl bir karar verileceği merak konusu oldu.