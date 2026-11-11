Ankara, kasım ayında sinemaseverleri bir araya getirecek önemli bir etkinliğe hazırlanıyor. 37. Ankara Film Festivali, 12-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Başkent’te gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla festivali duyurarak tüm Başkentlileri sinemanın büyülü dünyasına davet etti.

ULUSAL VE ULUSLARARASI FİLMLER SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

Dokuz gün boyunca devam edecek festival kapsamında ulusal ve uluslararası sinemanın seçkin örnekleri izleyici karşısına çıkacak. Film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler ve özel etkinliklerle sinemaseverlere kapsamlı bir program sunulacak.

FESTİVAL PROGRAMI NASIL ÖĞRENİLECEK?

12-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 37. Ankara Film Festivali'nin programı ve etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgilere festivalin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Festival programı ve detaylar için: https://filmfestankara.org.tr