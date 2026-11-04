Ankara'da kültür ve sanat etkinliklerine bir yenisi daha ekleniyor. 37. Ankara Film Festivali için geri sayım başladı. Çankaya Belediyesinin sosyal medya hesabından duyurduğu festival, 12-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Başkentli sinemaseverleri bir araya getirecek.

9 GÜN BOYUNCA SİNEMA HEYECANI

Ulusal ve uluslararası sinemanın seçkin örneklerinin gösterileceği festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra yönetmen ve oyuncuların katılacağı söyleşiler, paneller ve özel etkinlikler de düzenlenecek.

Dünya sinemasından dikkat çeken yapımların yanı sıra Türk sinemasının farklı türlerdeki örnekleri de izleyiciyle buluşacak. Festival programında ulusal uzun metraj, belgesel ve kısa film yarışmaları da yer alacak.

YAPAY ZEKÂDAN USTALIK SINIFINA ZENGİN PROGRAM

Festival kapsamında sinemada yapay zekâ ve görsel üretim üzerine etkinlikler, özel gösterimler ve ustalık sınıfı da gerçekleştirilecek. Yönetmen Doris Dörrie'nin katılımıyla düzenlenecek ustalık sınıfı da programın öne çıkan etkinlikleri arasında bulunuyor.

TARİHLERİ NOT EDİN!

Sinemaseverlerin merakla beklediği 37. Ankara Film Festivali, 12 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Festivalin programı, gösterim saatleri ve bilet bilgilerine resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Festival detayları: https://filmfestankara.org.tr

Başkentte dokuz gün sürecek sinema buluşması, Ankara'nın kasım ayındaki önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olmaya hazırlanıyor.v