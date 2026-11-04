Esnafın finansal yükünün hafifletilmesi için gecikme faizlerinin kaldırılması veya makul seviyelere indirilmesi isteniyor. Özellikle biriken vergi ve kamu borçları nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayan işletmelerin yeniden ekonomik hayata kazandırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

ACİL FAİZSİZ YAPILANDIRMA TALEBİ

Esnafın en önemli beklentileri arasında faizsiz borç yapılandırması bulunuyor. Yapılandırmanın uzun vadeli, erişilebilir taksitlerle ve işletmelerin ödeme kapasitesi dikkate alınarak hayata geçirilmesi talep ediliyor.

MATRAH ARTIRIMI ÇAĞRISI

Öte yandan işletmelerin geçmiş dönemlere ilişkin mali yükümlülüklerini daha öngörülebilir koşullarda düzenleyebilmesi için matrah artırımı uygulamasının yeniden gündeme alınması isteniyor.

Esnafın beklentisi ise açık: Borcunu ödemek isteyen işletmeler cezalandırılmamalı, ödeme yapabilmelerini sağlayacak adil koşullar oluşturulmalı. Faizsiz yapılandırma ve matrah artırımı düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle esnafın üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi bekleniyor.