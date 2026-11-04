Altın piyasasında 4 Kasım Çarşamba günü dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Gram altın, yüzde 2'lik değer kazancıyla 6 bin 500 TL'nin üzerine çıkarak yeni bir hareketliliğe sahne oldu.

Güvenli liman olarak görülen altına yönelik talep ve küresel piyasalardaki gelişmeler, fiyatların seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Gram altındaki yükselişin ardından gözler çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatlarına çevrildi.

YATIRIMCILAR ALTIN FİYATLARINI TAKİP EDİYOR

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, hem yatırım yapmak isteyenlerin hem de düğün ve takı alışverişi planlayan vatandaşların yakın takibinde bulunuyor.

Piyasalardaki dalgalanmanın devam etmesiyle birlikte altın fiyatlarının gün içerisinde nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu oldu.