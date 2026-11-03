Türkiye'de artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü, emeklilerin yaşam koşullarını zorlaştırırken, emeklilerin ekonomik ve sosyal hakları da tartışılmaya devam ediyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Halkın Emekliler Sendikası (HALKSEN) Genel Başkanı Rufay Karahan, emeklilerin mevcut ekonomik tablosunu değerlendirerek gelir dağılımındaki adaletsizliğin emeklileri hak ettikleri refah seviyesinden uzaklaştırdığını ifade etti. Emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ve önemli bir bölümünün geçinebilmek için yeniden çalışmak zorunda kaldığını belirten Karahan, emeklilerin sendikal örgütlenme hakkının yasal güvenceye kavuşturulması gerektiğine dikkat çekti.

“EMEKLİLER ASGARİ GEÇİM STANDARDININ DA ALTINDA YAŞIYOR”

Türkiye'nin ekonomik kaynaklarının yeterli olmasına rağmen gelir dağılımında adaletin sağlanamadığını savunan Karahan, bu durumdan en fazla etkilenen kesimlerin başında emeklilerin geldiğini söyledi. Emeklilerin hayat pahalılığı karşısında giderek daha fazla zorlandığını belirten Karahan, “Türkiye'nin gayrisafi millî hasılası iyi bir ülke kıyas olarak geri kalmış ülkelerle kıyaslarsak fakat gelir dağılımı bakımından doğru bir yerde değiliz. Adil dağılım bakımından doğru bir yerde değiliz. Bundan emekliler kendilerine yönelik olarak hak ettikleri payı alamıyor” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin asgari geçim standardının altında yaşamak zorunda kaldığını dile getiren Karahan, “Çok yüksek bir hayat pahalılığı sorunu var. Asgari geçim standardı dediğimiz şeyin asgarinin de altında yaşıyor emekliler” dedi. HALKSEN'i emeklilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara karşı hak mücadelesi yürütmek amacıyla kurduklarını belirten Karahan, “Mazlum durumda olan, zor durumda yaşayan, çoluk çocuğuna ekmek alamayan emeklilerin haklarını korumak adına HALKSEN'i kurduk ve bu mücadele kervanına girdik” diye konuştu.

“EMEKLİ OLAN VATANDAŞ BİR HAFTA DAHİ EMEKLİLİĞİN MUTLULUĞUNU YAŞAYAMIYOR”

Gelişmiş ülkelerde emekliliğin çalışma hayatının ardından refah içerisinde geçirilen bir dönem olduğunu kaydeden Karahan, Türkiye'de ise emeklilerin geçim sıkıntısı nedeniyle yeniden çalışma hayatına dönmek zorunda kaldığını söyledi. Emeklilerin yıllarca ülkeye katkı sunduktan sonra rahat bir yaşam sürmesi gerektiğini vurgulayan Karahan, “Dünyanın dört bir tarafında gelişmiş ülkelerde emekliler, kalan yaşamlarını çok daha rahat, refah içerisinde sürdürmek adına emekli olurlar. Çünkü daha önce çalışmış, ülkesi için kaynak yaratmış, katma değer yaratmış. Emekli olduktan sonra devletin vermiş olduğu aylıkla çok rahat yaşayacakken Türkiye'de emekli olan vatandaş, emekliliğin bir haftalık dahi olsa mutluluğunu yaşamadan yeniden çalışmak durumunda kalıyor” ifadelerini kullandı. Emeklilerin ekonomik koşullarının sosyal sorunlara da yol açtığını belirten Karahan, kendi çevresinde ve toplumda gördüğü emeklilerin büyük bölümünün geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

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