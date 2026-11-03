AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen WinWin Zirvesi'nde konuştu. Avrupa'nın rekabet gücü, temiz enerjiye geçiş ve yapay zeka alanındaki önceliklerini değerlendiren von der Leyen, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık, orman yangınları ve sellerin etkilerine dikkati çekti.

Temiz enerjiye geçişin önemini vurgulayan von der Leyen, Avrupa'nın ithal fosil yakıtlara bağımlılığının ekonomik maliyetlerine değindi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından ithal fosil yakıtların Avrupa'ya 127 milyar avroluk ek maliyet getirdiğini belirten von der Leyen, petrol ve doğal gaz ithalatının beraberinde enerji şokları ve kriz riskini de taşıdığını ifade etti.

Avrupa'nın 2040 iklim hedefi yüzde 90 emisyon azaltımı

Temiz enerjiye geçişin yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele açısından değil, Avrupa'nın rekabetçiliği ve enerji bağımsızlığı bakımından da önemli olduğunu kaydeden von der Leyen, Avrupa'nın 2050 yılına kadar iklim nötr ilk kıta olma hedefini koruduğunu söyledi.

2040 iklim hedefi konusunda sağlanan anlaşmanın bu yönde önemli bir adım olduğunu belirten von der Leyen, AB'nin 2040 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 90 azaltmayı taahhüt ettiğini hatırlattı.

Von der Leyen, AB genelinde 2021 yılından bu yana sürdürülebilir faaliyetlere 1,2 trilyon avronun üzerinde yatırım yapıldığını bildirdi. Bu yatırımların devamlılığı için uzun vadeli öngörülebilirliğin önemine işaret eden von der Leyen, temiz sanayileri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Temiz teknoloji pazarı her yıl yüzde 20 büyüyor

Küresel temiz teknoloji pazarının her yıl yaklaşık yüzde 20 büyüdüğünü aktaran von der Leyen, Avrupa'nın bu teknolojilerin yalnızca kullanıldığı değil, aynı zamanda geliştirildiği ve üretildiği bir merkez haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

AB Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) 2005 yılında uygulanmaya başlanmasından bu yana sistem kapsamındaki sektörlerin emisyonlarının yaklaşık yüzde 50 azaldığını belirten von der Leyen, aynı dönemde Avrupa ekonomisinin yüzde 30 büyüdüğünü kaydetti.

Sanayiyi Karbonsuzlaştırma Bankası için 100 milyar avro hedefi

Emisyon Ticaret Sistemi'nin inovasyon ve temiz teknolojilere yeniden yatırım yapılması amacıyla 270 milyar avronun üzerinde gelir sağladığını belirten von der Leyen, sanayinin dönüşümünü destekleyecek yeni finansman planına da değindi.

Von der Leyen, üzerinde çalışılan Sanayiyi Karbonsuzlaştırma Bankası aracılığıyla 100 milyar avroluk kaynağın harekete geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.