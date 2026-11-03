Oyuncu Mehmet Günsür, yaklaşık 20 yıldır evli olduğu İtalyan film yönetmeni Katerina Mongio ile Antalya'da düzenlenen 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görüntülendi. Festivalde eşiyle birlikte katıldığı davetle gündeme gelen Günsür, Mongio hakkında yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi.

MEHMET GÜNSÜR'DEN EŞİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE YANIT

2006 yılında Katerina Mongio ile evlenen Mehmet Günsür, uzun yıllardır ailesiyle birlikte İtalya'da yaşıyor. Ali, Maya ve Chloe adında üç çocukları bulunan çift, Altın Portakal Film Festivali'nde birlikte objektiflere yansıdı.

Festivalin ardından eşi hakkında yapılan olumsuz yorumlarla ilgili açıklama yapan Günsür, eleştirileri dikkate almadığını belirterek, “Yorumlar umurumda değil. İsteyen istediğini de söyleyebilir” ifadelerini kullandı.

“ONUNLA HER GÜN 10 KEZ EVLENEBİLİRİM”

Mehmet Günsür, daha önce yaptığı açıklamalarda eşi Katerina Mongio'ya duyduğu sevgiyi dile getirmişti. Temmuz ayında evliliklerinin 20'nci yılını kutlayan oyuncu, eşiyle ilgili “Onu bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Onunla her gün 10 kez evlenebilirim” sözlerini kullanmıştı.

Günsür'ün son açıklaması, eşi hakkında yapılan yorumlara karşı tutumunu ortaya koydu.