Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza, Yozgat-Sorgun kara yolu Mükremin Mahallesi mevkisinde yaşandı. R.D. yönetimindeki 66 LU 023 plakalı otomobil, T.K. idaresindeki 66 NA 346 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Karayolları ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA