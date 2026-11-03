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Kazada yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, Karayolları ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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