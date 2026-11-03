MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Avrupa'da yaşanan toplumsal olaylara, Türkiye-Avrupa ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'da başlayan ve farklı Avrupa ülkelerine yayılan öğrenci hareketlerinin kısa sürede kamu düzenini ve toplumsal huzuru etkileyen gösterilere dönüştüğünü belirten Bahçeli, Avrupa'daki gelişmelerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın uzun süredir göçmen karşıtlığı, İslamofobi ve Türkofobi üzerinden siyasi rant elde etmeye çalıştığını ifade eden Bahçeli, bu politikaların sonuçlarının artık Avrupa toplumlarını da etkilediğini dile getirdi.

"AVRUPA'NIN PEDAL ÇEVİRECEK DERMANI YOK"

Avrupa'da artan yaşam maliyetleri, azalan sosyal refah ve ekonomik sıkıntıların toplumsal öfkeyi büyüttüğünü savunan Bahçeli, Avrupa'nın küresel rekabette güç kaybettiğini belirtti.

Avrupa için kullanılan "Avrupa bisiklet gibidir, ilerlemek zorundadır, durursa düşer" sözünü hatırlatan Bahçeli, "Avrupa'nın pedal çevirecek dermanı da kalmamış görünmektedir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin egemenlik haklarını sorgulamak yerine kendi ekonomik ve sosyal sorunlarına odaklanması gerektiğini belirten Bahçeli, Türkiye'nin jeopolitik konumu, üretim kapasitesi, genç nüfusu ve bölgesel ilişkileriyle Avrupa açısından önemli bir ülke olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAMAK AVRUPA'NIN HARCI DEĞİLDİR"

Türkiye'nin güçlü devlet tecrübesine ve stratejik konumuna dikkat çeken Bahçeli, Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyacın arttığını ifade etti. Bahçeli, Türkiye'nin egemenlik hakları konusunda taviz vermeyeceği mesajını verdi.

AKDENİZ VE LİBYA ANLAŞMASI MESAJI

Bahçeli, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasını memnuniyet verici bulduğunu söyledi.

Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını belirten Bahçeli, bölgede herhangi bir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in Türkiye-Libya ilişkilerine yönelik tutumunu da eleştiren Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrar için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini kaydetti.

"KUDÜS İTTİFAKI GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR"

İsrail'deki seçim sonuçlarına da değinen Bahçeli, ülkede toplumsal uzlaşının sağlanması için Arap partilerinin de temsil edildiği yeni bir hükümet kurulması gerektiğini dile getirdi.

Seçim sonuçlarının barış ve bir arada yaşama iradesini güçlendirmek için fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Bize göre Arap partilerinin de temsil edildiği, toplumsal uzlaşmayı ve barış içinde bir arada yaşama iradesini güçlendirecek yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs İttifakı gerçekleştirilmelidir" diye konuştu.