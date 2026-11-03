Yeni yılda uygulanması beklenen yeniden değerleme oranıyla birlikte trafik cezalarında da artış yaşanacak. Yüzde 27,83'lük artışın hayata geçmesi halinde sürücülerin ödeyeceği para cezaları önemli ölçüde yükselecek. Paylaşılan yeni ceza tutarlarına göre kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere 6 bin 392 lira, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşanlara ise 6 bin 392 lira para cezası uygulanacak.

Alkollü araç kullanmanın cezası 31 bin 958 liraya yükselirken, trafikte makas atan sürücüler için belirlenen ceza tutarı 115 bin 47 liraya ulaşacak.

İşte 2027'de uygulanması beklenen trafik cezaları:

Kırmızı ışık ihlali: 6 bin 392 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma: 6 bin 392 TL

Alkollü araç kullanma: 31 bin 958 TL

Makas atma: 115 bin 47 TL