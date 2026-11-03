ABD'de Kongrenin iki kanadını belirleyecek seçimler için oy verme süreci başladı. Ülke genelinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçmenler sandık başına gidiyor. Anketlere göre hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda Demokratlar önde görünürken, seçim sonuçlarında başa baş yarışın sürdüğü bölgelerin belirleyici olması bekleniyor.

Senatoda Demokratlar avantajlı görünüyor

Genel ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen RealClearPolitics (RCP) platformunun verilerine göre, Senatoda Demokratların 47, Cumhuriyetçilerin ise 44 sandalye kazanması bekleniyor.

Başa baş yarışın sürdüğü 9 sandalyenin 8'inin Cumhuriyetçi, 1'inin ise Demokrat eğilimli olduğu değerlendiriliyor.

Cumhuriyetçilerin, çekişmeli yarışların yaşandığı 9 eyaletteki sandalyelerin en az 6'sını kazanması halinde Senatoda 50 sandalyeye ulaşabileceği öngörülüyor. Senatoda 50-50 eşitlik yaşanması durumunda ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu Cumhuriyetçilere çoğunluğu sağlayabilecek.

ABD yasalarına göre Senatoya başkanlık eden başkan yardımcısı, oyların eşit çıkması halinde eşitliği bozmak için oy kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar önde

435 sandalyenin tamamı için seçim yapılan Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmek için en az 218 sandalyeye ulaşmak gerekiyor.

RCP'nin derlediği anketlere göre Demokratların 227, Cumhuriyetçilerin ise 180 sandalye kazanması bekleniyor. Mecliste 28 sandalye için iki parti arasındaki yarışın başa baş devam ettiği belirtiliyor.

Mevcut anket tablosu, Demokratların Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etme ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor.

ABD Kongresinde mevcut sandalye dağılımı

Seçimler öncesinde Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 sandalyesi bulunuyor. İki bağımsız senatör ise birçok konuda Demokratlarla birlikte hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, bağımsızların 1 sandalyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 sandalye boş durumda.

Seçim sonuçlarının, ABD Kongresinde çoğunluğun hangi partinin eline geçeceğini belirlemesi ve ülkenin siyasi gündemini doğrudan etkilemesi bekleniyor.