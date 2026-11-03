Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç, cip ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Olcay Ç. (20) yönetimindeki 16 ARF 025 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, sırasıyla kırmızı ışıkta bekleyen Mertkan A. (22) yönetimindeki 16 AHL 424 plakalı otomobile, Uğur B. (32) yönetimindeki 16 KAA 49 plakalı cipe ve Yusuf A. (19) yönetimindeki 16 Y 0029 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu.

6 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada araç sürücüleri ile 16 KAA 49 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İnan D. (19) ve 16 ARF 025 plakalı otomobilde bulunan Rahmi S. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.