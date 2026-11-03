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Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin cipin yanına gelerek aracı ateşe verdiği anlar yer aldı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobili kundakladığı belirlenen, yaşları 18’den küçük 2 şüpheli tespit edildi.

31 Ekim günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Akan’a ait otomobil ateşe verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma kapsamında, ‘Şapkalılar’ olarak bilinen suç örgütünün, sermaye piyasasına ilişkin soruşturmada şüpheli konumunda bulunan iş insanı Cihan Sütşurup’tan para talep ettiği iddia edildi. Talebin karşılanmaması üzerine Sütşurup’un kız kardeşi Gönül Akan’a ait otomobilin hedef alındığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

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