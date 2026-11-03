Türkiye otomotiv sektöründe satışlar düşüşe geçti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2026 yılı ekim ayı verileri, araç pazarındaki gerilemenin hız kazandığını ortaya koydu. Hem otomobil hem de hafif ticari araç satışlarında yaşanan düşüş, sektördeki daralmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Ekim ayında 80 bin 334 araç satıldı

ODMD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,84 küçüldü. Böylece ekim ayında toplam satışlar 80 bin 334 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,40 azalarak 64 bin 939 adede geriledi. Hafif ticari araç pazarında ise düşüş daha sert oldu. Bu kategoride satışlar yüzde 39,52 azalışla 15 bin 395 adede düştü.

10 ayda 883 bin 799 satış gerçekleşti

Yılın ilk 10 aylık döneminde de otomotiv pazarındaki daralma devam etti. Ocak-ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 azalarak 883 bin 799 adet oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 16,85 düşüşle 692 bin 916 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları yüzde 9,28 azalarak 190 bin 883 adet olarak kayıtlara geçti.

En büyük düşüş hafif ticari araçlarda

Ekim ayı verilerinde en dikkat çekici gerileme hafif ticari araç pazarında yaşandı. Yüzde 39,52'lik düşüş, bu kategoride satışların geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldığını gösterdi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında yaşanan kayıplar, yılın son iki ayına girilirken otomotiv sektöründeki daralmanın gündemdeki yerini koruduğunu ortaya koydu.