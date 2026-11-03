Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Ekim 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68 oranında arttı. E-TÜFE'deki yıllık artış ise yüzde 45,12 olarak kaydedildi.

ENAG tarafından hesaplanan E-TÜFE verilerine göre, Ekim 2026'da enflasyon aylık bazda yüzde 2,68 yükseldi.

Yıllık enflasyon yüzde 45,12 oldu

E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı yüzde 45,12 olarak gerçekleşti. Böylece ENAG'ın hesapladığı tüketici enflasyonunda yıllık artış ekim ayında da yüzde 45'in üzerinde seyretti.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Ekim 2026 döneminde %2,68 oranında artmıştır. E-TÜFE’nin son 12 aylık artış oranı ise %45,12 olarak gerçekleşmiştir. @ENAGRUP — ENAG (@ENAGRUP) November 3, 2026