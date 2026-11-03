Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağışın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, başkentte hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek. Hafta başında 19 derece olması beklenen sıcaklığın cumartesi günü 9 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için 3-7 Kasım tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre başkentte hafta boyunca sağanak yağış ve bulutlu hava etkili olacak.

ANKARA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

MGM'nin tahminlerine göre Ankara'da önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:

3 Kasım Salı: Sağanak yağışlı, 19 derece

4 Kasım Çarşamba: Sağanak yağışlı, 16 derece

5 Kasım Perşembe: Sağanak yağışlı, 13 derece

6 Kasım Cuma: Çok bulutlu, 10 derece

7 Kasım Cumartesi: Sağanak yağışlı, 9 derece

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Ankara'da hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş yaşanacak. Salı günü 19 derece seviyesinde ölçülmesi beklenen sıcaklıkların cumartesi günü 9 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

Böylece başkentte hafta içerisinde sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşmesi beklenirken, vatandaşların yağışlı ve soğuk havaya karşı tedbirli olması gerekiyor.