Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağışın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, başkentte hava sıcaklıkları kademeli olarak düşecek. Hafta başında 19 derece olması beklenen sıcaklığın cumartesi günü 9 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için 3-7 Kasım tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre başkentte hafta boyunca sağanak yağış ve bulutlu hava etkili olacak.
ANKARA'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
MGM'nin tahminlerine göre Ankara'da önümüzdeki 5 gün boyunca beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri şöyle:
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3 Kasım Salı: Sağanak yağışlı, 19 derece
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4 Kasım Çarşamba: Sağanak yağışlı, 16 derece
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5 Kasım Perşembe: Sağanak yağışlı, 13 derece
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6 Kasım Cuma: Çok bulutlu, 10 derece
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7 Kasım Cumartesi: Sağanak yağışlı, 9 derece
SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Ankara'da hafta boyunca etkili olması beklenen yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş yaşanacak. Salı günü 19 derece seviyesinde ölçülmesi beklenen sıcaklıkların cumartesi günü 9 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.
Böylece başkentte hafta içerisinde sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşmesi beklenirken, vatandaşların yağışlı ve soğuk havaya karşı tedbirli olması gerekiyor.