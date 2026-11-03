Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) en büyük paya sahip hissedarı olmaya hazırlanıyor. TOGG'un ortaklık yapısında değişikliğe gidilirken, AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik'in şirketteki paylarının Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'e devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalandı.

Türkiye Varlık Fonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kapasitesini artırmak ve küresel ölçekte rekabet edebilen bir mobilite ve teknoloji markası oluşturmak amacıyla hayata geçirilen TOGG'un ortaklık yapısı yeniden düzenlendi.

Kurucu ortaklar arasında karşılıklı mutabakatla yürütülen süreç kapsamında AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik'in TOGG'daki paylarının Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell'e devrine ilişkin Pay Devir Sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu anlaşmayla birlikte TOGG'un ortaklık yapısı değişirken, Türkiye Varlık Fonu şirketin en büyük hissedarı konumuna gelecek. Pay devriyle TOGG'un kuruluşundan bu yana oluşturduğu kurumsal birikimin ve teknolojik yetkinliklerin yeni ortaklık yapısına taşınması hedefleniyor.

TOGG ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINDA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile kurucu ortakların katkılarıyla hayata geçirilen TOGG, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki önemli projelerinden biri olarak öne çıktı.

Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şirketin kuruluş ve gelişim sürecine yatırım, mühendislik, üretim ve teknoloji alanlarında katkı sağladı.

Mühendislikten yazılıma, üretimden teknoloji geliştirmeye kadar farklı alanlarda yetkinlik kazanan TOGG, aynı zamanda nitelikli insan kaynağı ve teknoloji girişimciliğini destekleyen bir ekosistemin oluşmasına da katkıda bulundu.

2023 yılında 19 bin 583 adet araç satışı gerçekleştirerek otomobil pazarına giriş yapan TOGG, bu yılın ilk 9 ayında 37 bin 426 adet satışa ulaştı. Şirket, aynı dönemde Türkiye elektrikli otomobil pazarında yüzde 31 pay elde ederek sektör lideri oldu.

TVF'NİN TOGG YATIRIMI STRATEJİK ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye Varlık Fonunun TOGG'un hissedarları arasına katılması, Türkiye'nin stratejik sektörlerdeki üretim ve teknoloji kapasitesini geliştirme hedefleri açısından önemli bir yatırım adımı olarak değerlendiriliyor.

Fonun uzun vadeli yatırım yaklaşımında yüksek katma değerli üretimin artırılması, teknolojik yetkinliklerin güçlendirilmesi ve küresel pazarlarda rekabet edebilen yerli markaların desteklenmesi öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

Bu kapsamda TOGG'a yapılan yatırımın, şirketin büyüme hedeflerine katkı sağlamasının yanı sıra Türkiye'nin mobilite ve teknoloji alanındaki küresel rekabet gücünü artırması amaçlanıyor.

Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla TOGG, kurucu ortaklarının katkılarıyla oluşturduğu birikimi yeni ortaklık yapısıyla geleceğe taşımaya hazırlanıyor.

AHMET NAZİF ZORLU İÇİN TAZİYE MESAJI

Türkiye Varlık Fonunun açıklamasında, dün hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu da anıldı.

Açıklamada, Türk sanayisinin gelişimine önemli katkılar sunan Ahmet Nazif Zorlu'nun TOGG'un kuruluş ve gelişim sürecindeki katkılarının takdirle hatırlanacağı belirtilerek, Zorlu Holding ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.