Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede otobüsü sararken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Bolu-Karabük kara yolunda meydana geldi. 34 FEH 534 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuların tahliyesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, yolculardan yaralanan olmadı.

Tahliye edilen yolcular, olay yerine çağrılan başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti. Öte yandan, otobüsün alevlere teslim olduğu anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.