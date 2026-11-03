Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, ligde 7 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sonuçla teknik direktör Bernd Storck yönetimindeki ilk lig galibiyetini de elde etti.

Sezona Fenerbahçe ve Göztepe galibiyetleriyle başlayan Gençlerbirliği, ilk iki haftayı 6 puanla tamamlayarak liderlik koltuğuna oturdu. Ligin 3. haftasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent temsilcisi, sonraki 6 lig maçında 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilen kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle kötü gidişatına son verdi.

Storck yönetiminde ligdeki ilk galibiyet

Sezona teknik direktör Metin Diyadin ile başlayan Gençlerbirliği, 6 Ekim'de Alman teknik direktör Bernd Storck ile anlaşma sağladı.

Storck yönetiminde çıktığı ilk 3 lig maçında galibiyet alamayan başkent ekibi, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, Alanyaspor karşısında da aynı skorla kazanarak Storck dönemindeki ilk lig galibiyetini aldı.

Alanyaspor'a karşı yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Gençlerbirliği, Corendon Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle rakibine karşı Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

Başkent temsilcisi, Alanyaspor ile oynadığı son 7 lig karşılaşmasında 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Kırmızı-siyahlılar, rakibine karşı son mağlubiyetini 4 Mart 2018'de 1-0'lık skorla yaşadı.

Gençlerbirliği 5 günde 10 gol attı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 29 Ekim'de Karaköprü Belediyespor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, 2 Kasım'da da Corendon Alanyaspor karşısında sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Böylece kırmızı-siyahlılar, 5 gün içinde oynadığı iki maçta toplam 10 gol kaydetti. Ligin ilk 9 haftasında rakip fileleri 7 kez havalandırabilen başkent ekibi, bu iki karşılaşmada önceki 9 lig maçındaki gol sayısını da geride bıraktı.

Gouveia ve Mendes ligdeki ilk gollerini attı

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Tiago Gouveia, Corendon Alanyaspor karşısında takımındaki ilk gollerini kaydetti. Mücadelenin 66 ve 78. dakikalarında fileleri havalandıran Gouveia, takımının farklı galibiyetinde önemli rol oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir kez gol sevinci yaşayan Pedro Mendes ise karşılaşmanın 68. dakikasında kaydettiği golle Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'deki ilk golünü attı.