Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde yaklaşık 2 yıldır kalp yetmezliği tedavisi gören 11 yaşındaki Elifsu Yüksel, uygun kalp bulunması için umutla bekliyor. Rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle 5 ay önce acil kalp nakli listesine alınan Elifsu, hastanedeki odasında annesiyle birlikte nakil olacağı günü beklerken eğitimini de hastane sınıfında sürdürüyor.

Hatice Gürbilek Yüksel ve Mustafa Yüksel çiftinin 3 çocuğundan biri olan Elifsu Yüksel'e, 3,5 yıl önce dudaklarında morarma ve aşırı yorgunluk şikayetleri üzerine götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Tedavisinin devamı için Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen Elifsu, 2025 yılında kalp nakli bekleme listesine alındı. Ailesi, uygun donör bulunması için sosyal medyadan organ bağışı çağrısında bulundu. Ancak aradan geçen sürede Elifsu için uygun kalp bulunamadı.

Kalbindeki rahatsızlığın ilerlemesi üzerine 5 ay önce acil kalp nakli listesine alınan Elifsu, o tarihten bu yana annesi Hatice Yüksel ile hastanede kalıyor. Hastanenin sınıfında eğitimine devam eden küçük kız, sağlığına kavuşarak ailesine ve kardeşlerine yeniden kavuşacağı günü bekliyor.

“Kalbindeki rahatsızlık ilerledi, acil listeye alındı”

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında konuşan anne Hatice Gürbilek Yüksel, kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Elifsu'nun akciğer basıncının biraz yüksek olduğunu belirten anne Yüksel, kalbindeki rahatsızlığın ilerlemesi nedeniyle acil nakil listesine alındığını söyledi.

Yaklaşık 5 aydır hastanede olduklarını ifade eden Yüksel, hastanenin kendileri için ev ve okul haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Elifsu okulunu özlüyor, arkadaşlarını özlüyor. 'Ben ne zaman nakil olacağım ve sevdiklerime kavuşacağım' diye sürekli bu soruları bana soruyor. Ona ben güç vermeye çalışıyorum, o bana güç vermeye çalışıyor. Buradan gideceğimizi ona her seferinde anlatıyorum.

Organ bağışı konusunda insanların doğru bildiği çok fazla yanlış var. Bence iyi araştırsınlar, iyi öğrensinler. Organ bağışının ne kadar önemli olduğu konusunda duyarlılığı biraz daha artırmamız gerekiyor. Ne kadar büyük bir kitleye ulaşabilirsek bu çocukların burada geçirecekleri süreci en aza indirebiliriz. Çünkü gerçekten burası onlar için bir okul, bir ev, bir park, her şey. Evet, bu durumu idare etmeye çalışıyorlar ama çok da yoruluyorlar aslında.”

“Sağlıklı şekilde koşup oynamasını çok istiyorum”

Kızının en büyük hayalinin yeniden sağlığına kavuşarak kardeşleriyle bir araya gelmek olduğunu anlatan Hatice Yüksel, Elifsu'nun koşup oynayabildiği günleri özlediğini dile getirdi.

Yüksel, kızının “Anne, ben ne zaman koşacağım, ben de parka gidip oynamak istiyorum” dediğini aktararak, “Onun buradan koşarak gittiğini görmek istiyorum. Yorulmadan, 'Anne, ben yoruluyorum' demeden koşmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hastanede 5 ay içinde 6 kalp nakli gerçekleştirildiğini belirten anne Yüksel, nakil olan çocukların ve ailelerinin sevincini birlikte yaşadıklarını söyledi. Diğer çocukların da uygun organ bulunarak sağlığına kavuşmasını umut ettiklerini dile getiren Yüksel, organ bağışı çağrısını yineledi.

Kendisinin de organ bağışında bulunduğunu belirten Yüksel, “Organlarınızı bağışlayın, korkmayın. Çünkü sizin bağışlayacağınız organla bir başka hayatın devamı gelecek” dedi.

Elifsu'dan organ bağışı çağrısı: “Organlarınızı bağışlayın”

Hastanedeki odasında konuşan 11 yaşındaki Elifsu Yüksel de bir an önce iyileşerek evine dönmek istediğini söyledi.

Kardeşlerini, ağabeyini ve babasını çok özlediğini anlatan Elifsu, büyüdüğünde ressam, doktor ya da polis olmak istediğini belirtti. Piyano çalmaktan, resim yapmaktan ve şarkı söylemekten hoşlandığını ifade eden Elifsu, sağlığına kavuşup yeniden ailesinin yanında olmak istediğini dile getirdi.

Organ bağışının önemine dikkat çeken Elifsu, “Bir an önce sağlığıma kavuşup evime gitmek istiyorum. Organ bağışı hayat kurtarır. Organlarınızı bağışlayın” diye konuştu.