Terörle mücadelede görev yaparken yaralanan er gaziler, özlük hakları konusunda yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için mücadelelerini sürdürüyor. Daha önce Ankara Güvenpark’ta 48 gün boyunca adalet nöbeti tutan gaziler, bekledikleri sonucun hâlâ alınamadığını belirterek yeniden meydanlara çıkma kararı aldı.

Er gaziler, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 12.00’de Ankara Güvenpark’ta bir araya gelerek taleplerini bir kez daha kamuoyunun gündemine taşıyacak.

“Biz lütuf değil, hak istiyoruz”

Yayımladıkları çağrıda verilen sözlere güvendiklerini ancak bekledikleri sonuca ulaşamadıklarını belirten gaziler, terörle mücadelede ağır bedeller ödeyen er gaziler ve er şehit aileleri için emsal düzeyde özlük hakları talep etti.

Açıklamada, cephede mücadele eden askerler arasında ayrım yapılmaması gerektiği vurgulanarak, “Aynı kurşun, aynı bomba, aynı mayın… Cephede mücadele edenler arasında ayrım olmaz” ifadeleri kullanıldı.

Türk milletine destek çağrısı

Er gaziler, açıklamalarında Türk milletine de seslenerek gazilerin hak mücadelesine destek verilmesini istedi. Taleplerinin bir lütuf değil, hak olduğunu belirten gaziler, eşit özlük hakları sağlanana kadar seslerini duyurmaya devam edeceklerini bildirdi.

Er gazilerin buluşma bilgileri:

Tarih: 9 Kasım 2026 Pazartesi

Saat: 12.00

Yer: Güvenpark / Ankara