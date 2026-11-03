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Adli işlemlerin ardından Şeniz Doğan ve Mehmet Ali Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.

Operasyon kapsamında aralarında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da bulunduğu 17 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan tutuklandı.

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