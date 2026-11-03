Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'irtikap' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aralarında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da bulunduğu 17 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Adli işlemlerin ardından Şeniz Doğan ve Mehmet Ali Doğan hakkında tutuklama kararı verildi.
Muhabir: Haber Merkezi