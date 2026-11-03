Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı ve nakli konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, nakil birimlerinin sorumlu hekimleri ile hastanede organ nakli yapılarak sağlığına kavuşan hastalar katıldı.

Bilkent Şehir Hastanesi'nin organ nakli kapasitesi

Toplantıda konuşan Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Levent Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi'nin Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük eğitim ve araştırma hastanesi olduğunu belirtti. Hastanede 4 bin 50 yatak ve 125 ameliyathanenin bulunduğunu aktaran Öztürk, 830 öğretim üyesinin görev yaptığını ifade etti.

Organ ve doku nakli alanında da hastanenin fiziki ve akademik imkanlarının öne çıktığını kaydeden Öztürk, kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek nakillerinin yılın 365 günü gerçekleştirilebilecek altyapıya sahip olduklarını söyledi. Hastanede kornea naklinin de yapıldığını belirten Öztürk, yeterli organ bulunması halinde tüm nakil işlemlerini gerçekleştirebilecek kapasitede olduklarını vurguladı.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde 49 kalp nakli yapıldı

Hastanede bugüne kadar gerçekleştirilen organ nakillerine ilişkin bilgi veren Öztürk, açılışından bu yana 49 kalp, 53 akciğer, 189 karaciğer ve 243 böbrek nakli ameliyatı yapıldığını bildirdi.

Organ nakliyle hastaların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşama kavuştuğunu ifade eden Öztürk, nakil süreçlerindeki en önemli kısıtlayıcı unsurun yeterli organ bulunamaması olduğunu dile getirdi. Öztürk, organ bağışı yapılması halinde hastanenin tüm nakil işlemlerini 24 saat boyunca gerçekleştirebilecek imkanlara sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye canlıdan organ naklinde dünyada ilk sırada

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı da organ nakillerinin canlıdan veya kadavradan gerçekleştirildiğini anlattı. Karaciğer ve böbrek nakillerinin canlı vericilerden yapılabildiğini belirten Bostancı, kalp ve akciğer nakillerinde ise canlıdan naklin mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'nin canlıdan organ naklinde dünyada ilk sırada bulunduğunu aktaran Bostancı, kadavradan organ nakli sıralamasında ise Türkiye'nin 46'ncı sırada yer aldığını ifade etti.

Türkiye'de yılda 70-90 kalp nakli yapılıyor

Kalp Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Ümit Kervan ise kalp ve akciğer nakillerinin oldukça zor operasyonlar olduğunu belirtti. Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek İhtisas Kalp Damar Kliniği'nin dünyada ilk kalp nakli yapılan merkezlerden biri olduğunu hatırlatan Kervan, kalp ve akciğer nakilleri için ayrı bir klinik ve ekibin bulunduğunu, aynı zamanda uluslararası eğitim merkezi olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Türkiye'de kalp nakli bekleyen 1500'ün üzerinde hasta bulunduğuna dikkati çeken Kervan, yılda 70-90 arasında kalp nakli gerçekleştirildiğini belirtti. Bu sayının ihtiyacın oldukça altında kaldığını ifade eden Kervan, organ bağışına vatandaşlık görevi olarak yaklaşılması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda organ nakli gerçekleştirilen hastalar da kendi deneyimlerini paylaşarak organ bağışının artırılması için çağrıda bulundu.