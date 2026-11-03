CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kız kardeşi Serpil Bahçeli’nin vefatı nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye taziye ziyaretinde bulundu.

Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte TBMM’deki makamında Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli, Özel ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı.

Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Devlet Bahçeli, Özgür Özel ve beraberindeki heyeti kapıya kadar eşlik ederek uğurladı.

Gerçekleşen taziye ziyaretine ilişkin iki liderden de herhangi bir açıklama yapılmadı.