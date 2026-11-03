Hatay’ın Antakya ilçesinde evlerinde ölü bulunan Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural (18), son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Sofular Mahallesi Gümüşlü Sokak'ta meydana geldi. Bir evden yayılan yoğun kötü koku üzerine yapılan ihbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin desteğiyle eve giren ekipler, bir süredir kendilerinden haber alınamayan Mustafa Kural ve kızı Havva Büşra Kural'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde baba ve kızının vücutlarında herhangi bir yara izine rastlanmadı.

Adli incelemelerin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla yakınlarına teslim edildi.

Mustafa Kural ve kızı Havva Büşra Kural, Altınözü ilçesine bağlı Kamberli Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Baba ve kızının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirlenmesi beklenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.