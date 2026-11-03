CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, ülkenin ekonomik sorunları ve fon vurgunuyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Kürsüye “Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu, vurgunlara son” sloganıyla çıkan Kılıçdaroğlu “Merak etmeyin, temiz siyaseti hayata geçireceğiz. Bunu da kadınlarımızla yapacağız. Çünkü kadınlarımız kirliği sevmez” dedi.

Turhal Şeker Fabrikasının kapatılmasına karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bunun sorumlusunun 25 yıldır iktidarda olan AKP olduğunu ileri sürdü.

“FINDIK ÜRETİCİ NİYE AĞLIYORSUN”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Karadeniz’de fındık üreticilerinin sorunlarını dile getirirken fındık üreticilerine “Niye ağlıyorsunuz. Yıllardır sizi mağdur eden iktidara oy veriyorsunuz. Ağlamayın” dedi

Kılıçdaroğlu “Fındık politikası yok, yolsuzluk politikası var” diye konuştu.

“HIRSIZLARI AÇIKLAYIN”

Fon skandalı ile ilgili görüşlerini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu “ Kirli siyaset, kirli bürokratlarla el ele verdi devleti soydular. Bu tarihimizin en büyük soygunudur. İktidarda iç hesaplaşma var. AKP’de Erdoğan’dan sonra ne olacak kavgası yaşanıyor. 214 kişilik hırsızlık listesi var. Bunlar neden açıklanmıyor. Devlet şeffaf olmalı, hırsızları açıklayın” dedi.