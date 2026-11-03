TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısında Bakanlığın bütçesine ilişkin sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıkları, asgari ücret, istihdam politikaları ve gençlere yönelik projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Toplantıya CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, 2025-2026 eğitim öğretim yılında hayatını kaybeden çocukların isimlerinin bulunduğu tişört ve sarı madenci baretiyle katıldı. CHP milletvekilleri ise emeklilik sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekmek amacıyla, “1 güne 17-20 yıl fark adil mi?” ve “Emeklilikte büyük adaletsizlik” yazılı dövizler taşıdı.

Bakan Işıkhan: Emekli maaşları için ilave iyileştirme çalışması yapıyoruz

Emekli aylıklarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, emeklilerin gelirlerini artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. En düşük emekli aylığının 2025 yılının ikinci yarısında 16 bin 881 lira olduğunu hatırlatan Işıkhan, bu tutarın 2026 Ocak ayında 20 bin liraya, temmuz ayında ise 23 bin 552 liraya yükseltildiğini söyledi.

2018 yılından bu yana emeklilere toplam 483,4 milyar lira bayram ikramiyesi ödendiğini aktaran Işıkhan, yapılan artışların yeterli olmadığının farkında olduklarını ifade etti.

Işıkhan, 2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen yeni düzenlemeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Emeklilerimizin gelirlerini iyileştirmek için gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz. Özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz.”

Çalışmaların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda yer alan kamu kurumlarıyla birlikte sürdürüldüğünü belirten Işıkhan, düzenleme neticelendiğinde kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis'in takdirine sunulacağını kaydetti.

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak

Asgari ücretle ilgili de bilgi veren Bakan Işıkhan, 2026 yılı için net asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlattı. 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak yüzde 207 artış sağlandığını ifade eden Işıkhan, 2027 yılı asgari ücretini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanacağını bildirdi.

Asgari Ücret Desteği'nin 2026 yılında bin 270 liraya çıkarıldığını belirten Işıkhan, yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplam 48,4 milyar lira destek sağlandığını söyledi.

Memur ve memur emeklilerinin aylıklarında 2026 yılında toplu sözleşme kazanımlarıyla birlikte kümülatif yüzde 34,63 artış gerçekleştiğini aktaran Işıkhan, en düşük devlet memuru maaşının temmuz ayında 70 bin 224 liraya yükseldiğini ifade etti. Işıkhan, 2027 yılında memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5 ve yüzde 4 oranındaki toplu sözleşme zamlarının yanı sıra olası enflasyon farkının da yansıtılacağını belirtti.

2027 yılı için 2,1 milyon ilave istihdam hedefi

İstihdam politikalarına ilişkin verileri de paylaşan Bakan Işıkhan, 2026 yılı eylül ayı itibarıyla iş gücünün 35,4 milyon, istihdamın 32,4 milyon, işsiz sayısının 2,9 milyon olduğunu açıkladı. İşsizlik oranının yüzde 8,4 seviyesinde bulunduğunu belirten Işıkhan, oranın 41 aydır tek haneli seyrettiğini söyledi.

Önümüzdeki üç yılda yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmayı hedeflediklerini bildiren Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 2026 yılında 1 milyon 75 bin 474 kişinin özel sektörde işe yerleştirilmesine aracılık edildiğini kaydetti.

Işıkhan ayrıca Aktif İşgücü Programları kapsamında dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, yapay zeka, geleceğin meslekleri ve meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarında çalışmaları durumunda cep harçlıklarına yüzde 50'ye kadar artırımlı ödeme imkanı getirileceğini açıkladı. 2027 yılından itibaren uygulanması planlanan düzenlemenin yanı sıra gençlerin istihdama katılımını artırmaya yönelik projelerin sürdürüleceğini ifade etti.

Gençliğin Üretim Çağı Programı'na 472,3 milyar lira kaynak

Gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişini kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Işıkhan, “Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı” için üç yılda toplam 472,3 milyar lira kaynak ayrıldığını söyledi.

Program kapsamında Ulusal Staj Programı, İşgücü Uyum Programı, İŞKUR Gençlik Programı, Geleceğim Meslekte Programı ve İşe İlk Adım Programı olmak üzere beş farklı uygulamanın hayata geçirildiğini aktaran Işıkhan, üç yılda 3 milyondan fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ulusal Staj Programı kapsamında kamu ve özel sektörde 144 bin öğrenciye staj imkanı sağlandığını belirten Işıkhan, üç yıl sonunda 800 bin öğrenciye staj kapasitesi oluşturulmasının amaçlandığını kaydetti. İşgücü Uyum Programlarından bugüne kadar 61 bin 616 gencin yararlandığını ifade eden Işıkhan, önümüzdeki üç yılda 450 bin gencin daha eğitim ve istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakanlığın 2027 bütçe teklifi 2,3 trilyon lirayı aştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin de bilgi veren Vedat Işıkhan, toplam bütçenin 2 trilyon 395 milyar 824 milyon 844 bin lira olduğunu açıkladı.

Işıkhan, çalışma hayatında dijitalleşme, yapay zeka ve yeşil dönüşümün etkilerinin arttığına dikkat çekerek, çalışan haklarının korunması, güvenceli istihdamın artırılması ve sosyal korumanın güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda politikalar yürüttüklerini belirtti. Ayrıca “2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi”nin 1 Şubat 2025'te yürürlüğe girdiğini, “Ulusal Adil Geçiş Stratejisi”nin ise 2026 yılı sonuna kadar yayımlanmasının hedeflendiğini söyledi.