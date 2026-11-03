Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore ziyareti kapsamında, iki ülke arasında önemli işbirliği anlaşmaları imzalandı. Seul’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen törende, Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un huzurunda 4 anlaşma imza altına alındı.

İmzalanan anlaşmalar; bilim ve teknoloji, doğal kaynaklar ve madencilik, enerji ile nükleer güç projelerinin finansmanı alanlarını kapsadı.

Bilim ve teknolojide işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Güney Kore Bilim ve Bilgi-İletişim Teknolojileri Bakanlığı arasında Bilim, Teknoloji ve İnovasyon alanlarında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore adına ise Bakan Bae Kyung-hoon imza attı.

Madencilik ve enerji alanında ortaklık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanlığı arasında doğal kaynaklar ve madencilik alanında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmada Alparslan Bayraktar ve Kim Jung-Kwan'ın imzaları yer aldı.

İki ülke arasında ayrıca enerji alanında işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan bir mutabakat zaptı da imzalandı. Söz konusu anlaşmaya Alparslan Bayraktar ile Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Kim Sung-whan imza attı.

Nükleer güç projesi için finansman adımı

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası arasında da nükleer güç projesinin finansmanına ilişkin işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, Türkiye Nükleer Enerji AŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ile Güney Kore İhracat-İthalat Bankası Başkanı ve Genel Müdürü Hwang Ki-yeon tarafından imza altına alındı.

İmzalanan 4 anlaşmayla Türkiye ile Güney Kore arasındaki bilim, teknoloji, enerji ve nükleer enerji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.