ABD’de salı günü gerçekleştirilen ara seçimlerde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar Türkiye saatiyle 05.00 civarında açıklanmaya başladı. Medya kuruluşlarının seçim projeksiyonlarına göre Demokratlar, Senato yarışlarında önemli kazanımlar elde etti.

KUZEY KAROLİNA’DA 18 YIL SONRA DEMOKRAT ZAFERİ

Demokratların en önemli kazanımlarından biri Kuzey Karolina’da yaşandı. Eyaletin eski valisi Roy Cooper, Cumhuriyetçi Ulusal Komite’nin eski başkanı Michael Whatley’i mağlup ederek Senato’ya seçildi.

69 yaşındaki Cooper, böylece 2008’den bu yana Kuzey Karolina’dan Senato’ya seçilen ilk Demokrat oldu. İki dönem valilik yapan Cooper, yaklaşık 40 yıllık siyasi kariyerinde bugüne kadar hiçbir seçimi kaybetmemişti.

Cooper’ın zaferi, Donald Trump’ın üç başkanlık seçiminde de kazandığı Kuzey Karolina’da gerçekleşmesi nedeniyle ayrıca önem taşıyor. Demokrat aday, yeniden aday olmayan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis’in koltuğunu devralacak.

GEORGIA’DA OSSOFF KOLTUĞUNU KORUDU

Georgia’da Demokrat Senatör Jon Ossoff, Cumhuriyetçi rakibi Mike Collins’i mağlup ederek yeniden seçildi.

39 yaşındaki Ossoff, Demokrat Parti’nin yükselen siyasetçileri arasında gösteriliyor. Genç senatörün adı, 2028 başkanlık seçimlerinde Demokratların muhtemel adayları arasında da anılıyor.

TEKSAS’TA 32 YIL SONRA DEMOKRAT KAZANDI

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Teksas’ta da Demokrat aday James Talarico’nun zaferi dikkat çekti. Bu sonuçla Demokratlar, eyalette 1994’ten bu yana ilk kez bir Senato seçimini kazanmış oldu.

FLORİDA’DA DA DİKKAT ÇEKEN YARIŞ

Temsilciler Meclisi seçimlerinde de Demokratların beklenenden güçlü bir performans sergilediği değerlendiriliyor.

Florida’da Cumhuriyetçilerin lehine yeniden çizilen bazı seçim bölgelerinde Demokrat adayların kazanacağı öngörülüyor. Dikkat çeken yarışlardan biri de Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Anna Paulina Luna’nın seçim bölgesinde yaşandı.

Trump’ın 2024 başkanlık seçimlerinde 13 puan farkla kazandığı bölgede Luna’nın rakibi karşısındaki üstünlüğünün oldukça daraldığı bildirildi.

KONGRE’NİN İKİ KANADINDA ÇOĞUNLUK HESABI

ABD’deki ara seçimlerde Temsilciler Meclisi’nin 435 sandalyesinin tamamı, Senato’nun 100 sandalyesinden 35’i ve 36 eyaletin valiliği için oy kullanıldı.

Seçim öncesinde Senato’da 53 sandalyeye sahip Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruyup koruyamayacağı merak konusu oldu.

Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edebilmesi için net üç, Senato’da ise net dört sandalye kazanması gerekiyor. İlk sonuçlar, Cumhuriyetçilerin her iki kanatta da çoğunluğu korumak için zorlu bir yarışla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.