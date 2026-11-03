ABD'de milyonlarca seçmen, Kongrenin yeni üyelerini belirlemek üzere 3 Kasım Salı günü sandık başına gidiyor. Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminde gerçekleştirilen ara seçimler, ülkenin siyasi dengeleri açısından kritik önem taşıyor. Seçimlerin sonucunda Cumhuriyetçilerin Kongredeki çoğunluğunu koruyup koruyamayacağı belli olacak.

ABD seçimlerinde son anket sonuçları ne gösteriyor?

Seçim öncesinde yayımlanan kamuoyu araştırmaları Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti arasındaki oy farkını ortaya koydu.

Reuters/Ipsos tarafından 2 Kasım'da açıklanan araştırmada, Kongre seçimleri için Demokratlara destek yüzde 46, Cumhuriyetçilere destek ise yüzde 38 olarak ölçüldü. İki parti arasındaki fark 8 puana ulaştı.

Aynı araştırmada ABD Başkanı Donald Trump'ın görev performansını onaylayanların oranı yüzde 32 olarak kaydedildi.

ABD seçimlerini hangi parti kazanacak?

Seçimin sonucu henüz kesinleşmezken kamuoyu araştırmaları ile siyasi analizler, Temsilciler Meclisi ve Senato açısından farklı bir tablo ortaya koyuyor.

Reuters'ın 3 Kasım tarihli değerlendirmesine göre anketlerde Demokratlar Temsilciler Meclisi yarışında daha yüksek destek ölçümlerine sahip. Senatodaki çoğunluğun hangi partide kalacağı ise belirsizliğini koruyor.

Cumhuriyetçi Parti, seçim öncesinde Kongrenin iki kanadında da çoğunluğu elinde bulunduruyor. Demokratların her iki kanatta da kontrolü ele geçirebilmesi için sandalye sayılarını artırması gerekiyor.

Trump için kritik seçim: Kongrede dengeler değişecek mi?

ABD'deki ara seçimler yalnızca Kongre üyelerinin belirlenmesi açısından değil, Başkan Trump'ın görev süresinin kalan iki yılında izleyeceği politikalar bakımından da önem taşıyor.

Demokratların Kongrenin bir veya iki kanadında çoğunluğu elde etmesi, Trump yönetiminin yasa çıkarma süreçlerini ve bütçe görüşmelerini etkileyebilir.

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruması durumunda ise Trump yönetimi, yasama gündemini mevcut Kongre desteğiyle sürdürme imkanına sahip olacak.

ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde Temsilciler Meclisinin 435 sandalyesi ile Senatodaki 35 sandalye için yarışılıyor.

Temsilciler Meclisinde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Ancak özellikle yakın geçen yarışlarda oy sayımının uzaması nedeniyle Kongrede kontrolün hangi partiye geçtiğinin kesinleşmesi birkaç gün sürebilir.

Associated Press'in değerlendirmesine göre posta yoluyla kullanılan oyların sayımı ve bazı eyaletlerdeki seçim sistemleri, kesin sonuçların açıklanmasını geciktirebilir.

ABD seçimlerinde son durum, sandıklardan gelecek sonuçlarla netlik kazanacak. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki yarışın ardından Kongrede oluşacak yeni siyasi denge, Washington yönetiminin önümüzdeki iki yıllık dönemini şekillendirecek.