Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak edilirken gündeme gelen isimlerden biri de Emre Belözoğlu oldu. Sarı-lacivertli kulüpte daha önce futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapan Belözoğlu, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Kasımpaşa'nın Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 1 Kasım'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belözoğlu, Fenerbahçe'nin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevine talip olmanın doğru olmayacağını belirterek bu konuda kararın kulüp yöneticilerine ait olduğunu vurguladı.

Belözoğlu, "Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülür" ifadelerini kullandı.

"Tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim"

Fenerbahçe iddialarına kapıyı kesin olarak kapatmayan Belözoğlu, mevcut görevine odaklandığının altını çizdi.

Kasımpaşa'da önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten teknik adam, oyuncularına ve kulübüne karşı sorumlulukları bulunduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor

Öte yandan 3 Kasım'da basına yansıyan haberlerde, Fenerbahçe'nin Sergio Conceição ile yürüttüğü görüşmelerde anlaşmazlık yaşandığı ve Emre Belözoğlu'nun yeniden öne çıkan adaylar arasında bulunduğu iddia edildi. Ancak bu iddialara ilişkin resmi bir anlaşma açıklaması yapılmadı.

Belözoğlu'nun açıklamaları, şu aşamada Kasımpaşa'daki görevini sürdürmeye odaklandığını gösterirken Fenerbahçe'ye kesin olarak gitmeyeceği yönünde bir karar duyurulmuş değil.