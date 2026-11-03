İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle kentin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

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Vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı

Özellikle Ataşehir ve Yenibosna'da etkisini gösteren sağanak, dışarıda bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıklı çıkanlar şemsiyeleriyle yollarına devam ederken, aniden bastıran yağmura yakalananlar ise çevredeki iş yerleri ve kapalı alanlara sığınarak yağmurun hafiflemesini bekledi.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Kısa sürede yoğunlaşan yağışın ardından bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İstanbul'un farklı noktalarında etkisini hissettiren sağanak, özellikle akşam saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiledi.

Kaynak: DHA