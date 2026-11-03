ijital platform için hazırlanan Eşref Tek dizisinin oyuncu kadrosuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği yapımda kadın başrol için yürütülen arayışta Aybüke Pusat isminin öne çıktığı öğrenildi.

Aybüke Pusat, Derin karakterini canlandıracak

Kulislerden gelen bilgilere göre, daha önce Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat, Eşref Tek'in kadın başrolü için tercih edildi.

Pusat'ın dizide Derin adlı karakteri canlandıracağı ve çok sayıda aksiyon sahnesinde yer alacağı konuşuluyor. Oyuncunun projeye katılımına ilişkin yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eşref Tek dizisi kaç bölüm olacak?

Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yapım şirketi TİMS&B imzasını taşıyan dizinin 8 bölümden oluşması planlanıyor.

Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar oturacak. Dizide Çağatay Ulusoy'un yanı sıra Görkem Sevindik'in de rol alacağı daha önce gündeme gelmişti.

Eşref Tek nerede yayınlanacak?

Eşref Rüya dizisindeki Eşref karakterinin geçmişine odaklanacak yeni yapımın Prime Video'da izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Dizinin hikayesinde Eşref'in yeraltı dünyasına adım attığı dönem ve Kadir ile kurduğu ilişki ele alınacak. Eşref Tek'in kesin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.