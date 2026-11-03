Ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Temmuz ayında ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Yalçıntaş, 3 Kasım 2026'da görülen ilk duruşmada tahliye edildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan şarkıcı hakkında en az 10 yıl hapis cezası talep ediliyordu.

Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Davanın ilk duruşmasında dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, İlyas Yalçıntaş'ın tahliyesine hükmetti. Böylece şarkıcının tutukluluk hali sona ererken yargılama sürecinin tutuksuz devam etmesinin önü açıldı.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasının 15 Aralık 2026 tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

Temmuz ayında tutuklanmıştı

İlyas Yalçıntaş, 16 Temmuz'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede şarkıcının uyuşturucu ticareti suçlamasıyla cezalandırılması istenmişti. Yalçıntaş ise soruşturma sürecindeki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Yargılama devam edecek

Tahliye kararıyla birlikte Yalçıntaş'ın cezaevindeki tutukluluğu sona erdi. Ancak hakkında açılan dava henüz sonuçlanmadı. Şarkıcının yargılanmasına 15 Aralık'ta devam edilecek.

Savunmasında suçlamaları reddetti

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Yalçıntaş, daha önce uyuşturucu madde kullandığını kabul etti ancak kimseye uyuşturucu temin etmediğini savundu. Evinde bulunan hassas teraziyi gıda ölçümü amacıyla kullandığını belirtti.

Mahkeme heyeti, şarkıcının imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.