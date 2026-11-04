Kaza, saat 20.00 sıralarında Turgutlu ilçesi Şehitler Mahallesi Yedieylül Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Bülent D. (38) yönetimindeki 09 ACR 708 plakalı hafif ticari araç, Karaağaç yolu istikametinde ilerlediği sırada yol kenarında park halinde bulunan ekskavatöre çarptı.
Kanal açma çalışmasında kullanılan iş makinesine çarpan araçta bulunan sürücü Bülent D. ile yolcular Fahri Topalcık (67) ve Mustafa Ali B. (54) yaralandı.
67 yaşındaki yolcu kurtarılamadı
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fahri Topalcık, Turgutlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Topalcık’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
İş makinesinin bulunduğu çalışma alanının güvenlik şeridiyle çevrildiği, kazanın ardından yolun trafiğe açık olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.