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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş makinesinin bulunduğu çalışma alanının güvenlik şeridiyle çevrildiği, kazanın ardından yolun trafiğe açık olduğu bildirildi.

Yaralılardan Fahri Topalcık, Turgutlu Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Topalcık’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kanal açma çalışmasında kullanılan iş makinesine çarpan araçta bulunan sürücü Bülent D. ile yolcular Fahri Topalcık (67) ve Mustafa Ali B. (54) yaralandı.

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