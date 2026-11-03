UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 3 Kasım Salı akşamı RAMS Park'ta Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Taraftarının desteğiyle mücadeleye başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk dakikalarda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi.
Batrakov'dan 4 dakikada 2 gol!
Galatasaray, 12. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu, 15. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.
İlk 15 dakikada iki gol bulan Galatasaray, Alman temsilcisi karşısında önemli bir avantaj yakaladı.
Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı
Karşılaşmanın ilk yarısında skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, soyunma odasına 2-0 önde girdi. Stuttgart ise farkı azaltmak için geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı.
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik öneme sahip mücadelede ikinci yarıya iki farklı üstünlükle çıkacak.