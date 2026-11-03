UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, 3 Kasım Salı akşamı RAMS Park'ta Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Taraftarının desteğiyle mücadeleye başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk dakikalarda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi.

Batrakov'dan 4 dakikada 2 gol!

Galatasaray, 12. dakikada Aleksey Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılıların genç futbolcusu, 15. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti.

İlk 15 dakikada iki gol bulan Galatasaray, Alman temsilcisi karşısında önemli bir avantaj yakaladı.

Bu gece Amerika İran'ı vuracak mı?
Bu gece Amerika İran'ı vuracak mı?
İçeriği Görüntüle

Galatasaray ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı

Karşılaşmanın ilk yarısında skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, soyunma odasına 2-0 önde girdi. Stuttgart ise farkı azaltmak için geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik öneme sahip mücadelede ikinci yarıya iki farklı üstünlükle çıkacak.

Muhabir: Ayça Cicidurucu