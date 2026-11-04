İspanya'da 28 Ekim'de meydana gelen ve 69 kişinin yaşamını yitirdiği hızlı tren kazasının ardından siyasi sorumluluk tartışmaları gündeme geldi. Ulaştırma Bakanı Óscar Puente, kazadan altı gün sonra görevinden ayrılacağını açıkladı.

Parlamentoda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Puente, ülkede bir yıldan kısa süre içerisinde iki ağır tren kazasının yaşandığına dikkat çekti. Bakan, bu ölçekte iki kazanın ardından ulaştırma bakanının görevinde kalmasının doğru olmayacağını ifade etti.

İKİNCİ BÜYÜK KAZA İSTİFA KARARINI GETİRDİ

İspanya'da 28 Ekim'de Madrid-Sevilla hattında meydana gelen kazada, Renfe şirketine ait hızlı tren, raylarda duran Iryo trenine çarptı. Çarpışmada 69 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede ocak ayında meydana gelen bir başka tren kazasında da 46 kişi yaşamını yitirmişti. Böylece yıl içerisinde iki büyük kazada toplam 115 kişi hayatını kaybetti.

DEMİR YOLU GÜVENLİĞİNDE YENİ ÖNLEMLER

Kazaların ardından İspanya hükümeti demir yolu güvenliğini artırmak amacıyla yeni düzenlemeleri gündemine aldı. Madrid-Sevilla hattındaki tren seferlerinin azaltılması, sinyalizasyon sistemlerinin hızlandırılması ve kontrol merkezlerinde güvenlik prosedürlerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Puente'nin istifa kararının ardından görevinden ayrılacağı tarih ise henüz açıklanm