Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Konuklu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi ailenin oğlu Hüseyin D. (21), babasıyla dini nikahla evli olan annesi Huriye Çiçekli’den para istedi. Annesinin, eşi Ahmet Demircan’ın hastanede tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyaç duyabileceklerini belirterek oğlunun isteğini reddetmesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin D., evde bulunan pompalı tüfekle ailesine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği anne Huriye Çiçekli ile kızları Zeynep Demircan (23) ve Melikenur Demircan (11) yaralandı. Şüpheli ise tüfeği olay yerinde bırakarak kaçtı.

Anne ve kızı kurtarılamadı

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Huriye Çiçekli de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralanan 11 yaşındaki Melikenur Demircan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saklandığı adreste yakalandı

Olayın ardından kaçan Hüseyin D. için polis ekipleri çalışma başlattı. Daha önceden suç kaydı bulunduğu ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen şüpheli, saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.